Festa della Madonna del Carmine all'insegna del raccoglimento e della preghiera, nessuna processione (Di giovedì 16 luglio 2020) Post Covid/ Le processioni, tradizione e protocollo: fedeli e parroci si confrontano 5 giugno 2020 Un 16 luglio diverso, quello di quest'anno, a Salerno e, in particolare, nel rione Carmine. Per la ... Leggi su salernotoday

FranceenItalie : #14luglio A #PalazzoFarnese restituzione della porta del Bataclan con l'opera di Banksy 'La ragazza triste'. ' Un s… - TizianoFerro : L’incanto della Sardegna ci illuminerà ancora. E non importa questa sera non si possa essere insieme, cara Cagliari… - teatrolafenice : ?? Lo squillo percussivo indica l’inizio della festa. Tra poco torna l’opera a Teatro; stasera la prima di “Ottone i… - inumeriprimi : RT @boker_or: ???? Karmel, in aramaico giardino di Dio. ll monte Carmelo è un oasi di ristoro: qui Elia vide la nube che sollevó il paese d… - calyhogws : @serafinehogws hanno detto che abbiamo copiato il tema della festa.. -

Ultime Notizie dalla rete : Festa della il via in rete della Festa della vita 2020 che si apre oggi alla Comunità di Madre Elvira TargatoCn.it Università di Cagliari e Comune di Pula assieme per Sant’Efisio

Una sorta di filo verde che conduce lontano e affonda le radici nella venerazione e nella storia del santo di una intera regione. Scienza e fede, attrattiva turistica e divulgazione, ricerca e attenzi ...

Don Luigi Rispoli, festa grande a Castellammare per i 70 anni di sacerdozio

Una vita votata a Cristo. Ed alla sua Parola. In un territorio e in un quartiere che fra alti e bassi rappresenta una delle anime del territorio stabiese. Festa grande nel quartiere di Scanzano per do ...

Una sorta di filo verde che conduce lontano e affonda le radici nella venerazione e nella storia del santo di una intera regione. Scienza e fede, attrattiva turistica e divulgazione, ricerca e attenzi ...Una vita votata a Cristo. Ed alla sua Parola. In un territorio e in un quartiere che fra alti e bassi rappresenta una delle anime del territorio stabiese. Festa grande nel quartiere di Scanzano per do ...