Fellini Degli Spiriti: il documentario su Federico Fellini arriva al cinema (Di giovedì 16 luglio 2020) In occasione dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, gli appassionati potranno riscoprire il cineasta italiano con un nuovo documentario. Fellini Degli Spiriti, diretto da Anselma Dell’Olio, sarà proiettato in anteprima a Piazza Maggiore a Bologna, in occasione del Festival del cinema Ritrovato, il giorno 23 agosto 2020. Il 31 agosto, 1 e 2 settembre, il documentario arriverà invece nelle sale cinematografiche italiane. Ecco il trailer ufficiale: https://youtu.be/UlB-LsWk1Jw In Fellini Degli Spiriti troveremo immagini dei suoi film, alcune interviste, straordinari materiali d’archivio di Rai Teche ... Leggi su optimagazine

