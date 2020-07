Fase 3, Prioritalia: "serve equità sociale per tornare a crescere" (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 15 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Progettualità a lungo termine, un 'pensiero sostenibile' che animi le future scelte politiche, condivisione di idee, valori e responsabilità, riconoscimento pieno della ricchezza e versatilità del 'capitale umano', in particolare donne e giovani. In poche parole: un'organizzazione manageriale della ripresa. Questo serve dopo la drammatica emergenza sanitaria da Covid-19 secondo i manager che continuano a far sentire la loro voce, intervenendo direttamente nel dibattito che si è aperto nel nostro Paese nella difficile e delicata Fase della ripartenza, in cui 'non ci si può permettere di lasciare indietro nessuno'. A dar loro voce, come si legge in una nota, è la Fondazione Prioritalia, piattaforma civica e culturale della comunità manageriale, che ha ... Leggi su liberoquotidiano

