**Fase 3: Gualtieri, 'con dl rilancio e semplificazioni prosegue lavoro per dare impulso a ripartenza'** (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Bollinato il Dl semplificazioni e firmato il riparto a favore degli Enti Locali dei 3,5 miliardi previsti dal Decreto rilancio, approvato oggi in via definitiva. prosegue il lavoro senza sosta per garantire i servizi pubblici ai cittadini e dare impulso alla ripartenza dell'Italia". Ad affermarlo in un tweet il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Leggi su iltempo

TV7Benevento : **Fase 3: Gualtieri, 'con dl rilancio e semplificazioni prosegue lavoro per dare impulso a ripartenza'**... - microcerotis : Gualtieri fine analista economico vede la depressione. - Agenparl : Fase 3: Commissione vigilanza CDP, richiesta audizione Gualtieri su patrimonio rilancio e Fondo sovrano - -

Ultime Notizie dalla rete : **Fase Gualtieri **Fase 3: Gualtieri, 'con dl rilancio e semplificazioni prosegue lavoro per dare impulso a ripartenza'** Il Tempo Autostrade, nuova proposta: ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nell'azienda

Poco prima di mezzanotte il Cdm è stato sospeso. Subito dopo è iniziata una riunione ristretta tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e la titolare del Mit Paola De ...

Autostrade, Franceschini: “Fermezza di Conte ha portato risultato insperato, è grande opportunità”

Il governo annuncia di aver raggiunto un accordo con Aspi, che prevede un passo indietro dei Benetton e un ingresso dello Stato (tramite la Cassa depositi e prestiti) nella gestione delle autostrade i ...

Poco prima di mezzanotte il Cdm è stato sospeso. Subito dopo è iniziata una riunione ristretta tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e la titolare del Mit Paola De ...Il governo annuncia di aver raggiunto un accordo con Aspi, che prevede un passo indietro dei Benetton e un ingresso dello Stato (tramite la Cassa depositi e prestiti) nella gestione delle autostrade i ...