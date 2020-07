F1, Perez insidiato da Vettel in Aston Martin: il messicano tratta con Haas e Alfa Romeo (Di giovedì 16 luglio 2020) Domino di sedili in Formula 1. Sempre più insistenti sono le voci che vorrebbero Vettel vicino all’accordo con l’Aston Martin (l’attuale Racing Point) a partire dal 2021, con il patron Lawrence Stroll che sembra impossibile possa sostituire suo figlio Lance. Il sacrificato, dunque, sarebbe Sergio Perez, che però sta offrendo prestazioni positive e ha un contratto fino al 2022. Qualora si separassero le strade, il messicano non vorrà restare appiedato per il 2021 e si guarda già intorno: il manager Jacobi sta già trattando con le uniche due scuderie che possono offrirgli un sedile, vale a dire Haas e Alfa Romeo. F1, Vettel ALL’Aston ... Leggi su sportface

