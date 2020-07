F1, Perez guarda al futuro: all'orizzonte spunta la Haas (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA - Potrebbero aprirsi nuovi scenari per Sergio Perez. Il pilota della Racing Point, ha dichiarato Espn Messico citando fonti anonime vicino al pilota, è a conoscenza dei colloqui del suo team con ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Perez guarda F1, Perez guarda al futuro: all'orizzonte spunta la Haas Corriere dello Sport F1, Perez guarda al futuro: all'orizzonte spunta la Haas

F1, Perez insidiato da Vettel in Aston Martin: il messicano tratta con Haas e Alfa Romeo

Domino di sedili in Formula 1. Sempre più insistenti sono le voci che vorrebbero Vettel vicino all’accordo con l’Aston Martin (l’attuale Racing Point) a partire dal 2021, con il patron Lawrence Stroll ...

