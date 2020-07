F1 News – SF1000 aggiornata: vedremo la vera Ferrari? (Di giovedì 16 luglio 2020) La vera Ferrari della Formula 1 che riparte dopo l’emergenza coronavirus ”si vedrà solo in Ungheria”. Così avevano detto gli uomini del Cavallino poco prima del via del Gran Premio d’Austria e questo aspettano e sperano soprattutto i tifosi della Rossa in vista della terza gara della stagione che si correrà all’Hungaroring ad una trentina di chilometri da Budapest. Un circuito dove è difficilissimo sorpassare e dove le qualifiche saranno fondamentali per una SF1000 che arriva con le ossa rotte dopo l’autoscontro allo Spielberg tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Per provare a nascondere e correggere i difetti della monoposto 2020 i tecnici del Cavallino si presenteranno a Budapest con un secondo pacchetto di novità aerodinamiche che, come annunciato dal team ... Leggi su giornal

