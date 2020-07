F1 Gp Ungheria, Perez: “Ciò che è stato fatto sulla nostra macchina è legale al 100%” (Di giovedì 16 luglio 2020) La Racing Point si unisce contro la protesta della Renault. Durante il corso della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio d’Ungheria, Sergio Perez e Lance Stroll hanno ribadito in coro la legalità della monoposto a seguito del reclamo della Renault riguardo la progettazione della RP20, monoposto simile alla Mercedes W10 del 2019. “Credo che innanzitutto sia giusto sottolineare i grandi meriti delle persone e di tutti coloro che hanno fatto un lavoro straordinario per costruire questa macchina negli ultimi anni che sono stati difficili per i problemi finanziari del nostro team – ha spiegato Perez -. Sapevamo che c’era un potenziale così alto ma non eravamo in grado di sfruttarlo. Io sono assolutamente convinto che quello che è ... Leggi su sportface

