Export in recupero a maggio, ma crolla del 30% in un anno (Di giovedì 16 luglio 2020) Ripartono le esportazioni italiane in maggio, il primo rimbalzo dopo la crisi del covid Secondo i dati istat il commercio verso l'estero nel nostro paese a maggio, appunto, ha registrato una crescita ...

Secondo i dati istat il commercio verso l'estero nel nostro paese a maggio, appunto, ha registrato una crescita del 35% rispetto ad aprile. Ovviamente il confronto è fatto con la fase del lockdown, e ...

Commercio estero in recupero a maggio

con un aumento congiunturale per i flussi commerciali decisamente elevato per le esportazioni (+35,0%), piu’ contenuto per le importazioni (+5,6%). E’ quanto risulta dai dati dell’Istat. Il netto incr ...

