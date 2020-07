"E!state Liberi": tornano i campi estivi di Libera sui beni confiscati alle mafie (Di giovedì 16 luglio 2020) Brundisium.net Tweet In arrivo a Mesagne due campi estivi di Libera: un laboratorio di educazione allo sguardo ...di dedicare una parte delle proprie vacanze ad accompagnare il quotidiano impegno delle ... Leggi su brundisium

Brundisiumnet : “E!state Liberi”: tornano i campi estivi di Libera sui beni confiscati alle mafie - - michelafedri : RT @no3n2a: @ChiaraElanor @OpheliaNym Eh no, dovete essere voi ipocondriaci a chiudervi in casa. Noi torniamo a vivere liberi e voi state m… - no3n2a : RT @no3n2a: @ChiaraElanor @OpheliaNym Eh no, dovete essere voi ipocondriaci a chiudervi in casa. Noi torniamo a vivere liberi e voi state m… - Sakurauchi_Hime : RT @no3n2a: @ChiaraElanor @OpheliaNym Eh no, dovete essere voi ipocondriaci a chiudervi in casa. Noi torniamo a vivere liberi e voi state m… - Samira1577 : RT @no3n2a: @ChiaraElanor @OpheliaNym Eh no, dovete essere voi ipocondriaci a chiudervi in casa. Noi torniamo a vivere liberi e voi state m… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate Liberi “E!state Liberi”: tornano i campi estivi di Libera sui beni confiscati alle mafie L'Ora di Brindisi E!state liberi! Aperte le iscrizioni al campo antimafia

Il progetto mira a valorizzare e promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati e sequestrati alle mafie, nonché a formare i partecipanti sui temi dell’antimafia sociale e alla conoscenza dei ...

Il progetto mira a valorizzare e promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati e sequestrati alle mafie, nonché a formare i partecipanti sui temi dell’antimafia sociale e alla conoscenza dei ...