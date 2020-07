Esselunga premia la “fedeltà” con oggetti di design (Di giovedì 16 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Esselunga premia la “fedeltà” dei clienti con oggetti di design. Per i 25 anni di carta Fìdaty, sono stati scelti infatti 25 oggetti di design, realizzati da aziende e artigiani italiani, da inserire nel catalogo clienti, che con la raccolta punti, potranno quindi avere prodotti per la casa di valore artistico tutto Made in Italy. La “collezione speciale” (‘Capsulè) del Catalogo Fìdaty, selezionata dalla gallerista Rossana Orlandi, considerata tra le cento personalità più influenti al mondo per il design, include bicchieri, piatti, brocche, ma anche tutto ciò che può rendere unica la tavola e la casa degli italiani. Tra le curiosità un piccolo pouf ... Leggi su ildenaro

