Erika Preti, 30 anni al fidanzato che la uccise con 57 coltellate in vacanza in Sardegna (Di giovedì 16 luglio 2020) Erika uccisa dal fidanzato a coltellate. Trent'anni di carcere. La Corte d'assise d'appello di Sassari ha confermato la condanna per omicidio nei confronti di Dimitri Fricano, il 32enne di Biella che ... Leggi su leggo

GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: Omicidio Erika Preti, confermati in appello 30 anni per il fidanzato Dimitri Fricano: “Uccise la fidanzata con 57 colt… - fattoquotidiano : Omicidio Erika Preti, confermati in appello 30 anni per il fidanzato Dimitri Fricano: “Uccise la fidanzata con 57 c… - clikservernet : Omicidio Erika Preti, confermati in appello 30 anni per il fidanzato Dimitri Fricano: “Uccise la fidanzata con 57 c… - Noovyis : (Omicidio Erika Preti, confermati in appello 30 anni per il fidanzato Dimitri Fricano: “Uccise la fidanzata con 57… - zazoomblog : Erika Preti 30 anni al fidanzato che uccise la ragazza a coltellate - #Erika #Preti #fidanzato #uccise -