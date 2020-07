Era Stefano, vincitore di Masterchef 4: oggi a 48 anni lavora per Marchisio [FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella quarta edizione di Masterchef Italia, fu Stefano Callegaro a trionfare. Preparato, sorridente ma anche spesso particolarmente emotivo, il cuoco si era guadagnato l’affetto del pubblico e il consenso dei giudici, che lo avevano eletto vincitore del cooking show più amato di Italia. Era il 2015 e oggi, a distanza di cinque anni da quell’esperienza che gli ha permesso di rivoluzionare la sua vita, Stefano è un professionista del mondo della cucina. Stefano Callegaro dopo Masterchef Italia 4 La vittoria di Masterchef Italia, però, non è stata fonte soltanto di gioia e soddisfazione per Stefano Callegaro. Il trionfo, infatti, gli ha procurato diverse grane, dovute ad alcune ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Stefano «Mio figlio Stefano alla guida di Med Store, io mi dedicherò a Macerata Non può continuare a volare basso» Cronache Maceratesi Sanremo 2021 in onda a marzo: le date della kermesse e le news su Sanremo Giovani

1Sanremo 2021 andrà in onda ufficialmente a marzo. Ecco le date della prossima edizione della kermesse musicale, che sarà condotta da Amadeus e le news su Sanremo Giovani Questa mattina sono stati uff ...

Stefano Coletta: “Elisa Isoardi, dopo Ballando, avrà uno spazio settimanale”

Lo racconta in conferenza stampa, durante la presentazione dei palinsesti autunnali, il direttore di Rai1, Stefano Coletta ... ne ‘La prova del cuoco’ c’era una emorragia seria in un ...

