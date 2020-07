Era Morticia ne “La famiglia Addams”: oggi ha 69 anni e parecchio botox [FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) La famiglia Addams è un gruppo di personaggi creati da Charles Addams che hanno ispirato negli anni a venire numerose opere come serie televisive, film per cinema e tv, lungometraggi, videogiochi ma anche moltissimo materiale da merchandising a tema. Si tratta di personaggi gotici e dark di ispirazione vittoriana che nonostante gli aneddoti macabri non sono tuttavia malvagi. Ci ricordiamo tutti del curioso Zio Fester, il figlio pestifero e iperattivo Pugsley, la Nonna, Lurch il maggiordomo simile a Frankenstein, Mano e Cugino Itt. Per ultima ma non meno importante c’è Mercoledì Addams, figlia di Gomez e Morticia che è sempre seria e malinconica, alleva ragni e ha una bambola che decapita con una ghigliottina. Anjelica Huston era ... Leggi su velvetgossip

