Era Bart Bass in Gossip Girl: oggi a 59 anni è invecchiato e.. [FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) Ve lo ricordate? Era Bart Bass in Gossip Girl, il padre multimiliardario di Chuck. Si sposa con la madre di Serena, Lily, nella prima stagione. Donnaiolo e grande uomo d’affari, dopo aver inscenato la sua morte nella seconda stagione, riappare nella quinta. Ma dopo aver cercato di recuperare in tutti i modi il rapporto con il figlio, purtroppo, durante un confronto tra i due, Bart precipita dal terrazzo e muore. Insomma, il suo è un personaggio che compare poco nella serie tv e allo stesso tempo è stato quasi fondamentale per le dinamiche dell’Upper East Side. Il suo interprete è Robert John Burke. Ebbene, ne sono passati di anni dall’ultima comparsa sul piccolo schermo di Bart Bass e oggi ... Leggi su velvetgossip

Bart__Alex : In manette un 23enne, era ai domiciliari ma spacciava cocaina a casa Se lasciare che un detenuto continui a delinq… - Bart__Alex : Ragazza stuprata, uccisa e poi il suo cadavere gettato via nella spazzatura da una bestia. Era un ‘amico fidato’ È… - Bart__Alex : Vespa asfalta Conte: '?Non è dignitoso essere ridotti così' Ma era inevitabile con un governo cosi - Momo_Bart : RT @emmabonino: Ho conosciuto #SandroPertini appena entrata in Parlamento nel 1976. Persona di grande spessore politico e umano, era solito… - beeboplinski : Lmao tra l'altro quando abbiamo preso Teo io non ero per niente convinta perché Bart era morto da poco e qualsiasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Bart Ciclismo, la storica foto di Coppi, Bartali e la borraccia: ma non erano soli la Repubblica Era Bart Bass in Gossip Girl: oggi a 59 anni è invecchiato e.. [FOTO]

Ve lo ricordate? Era Bart Bass in Gossip Girl, il padre multimiliardario di Chuck. Si sposa con la madre di Serena, Lily, nella prima stagione. Donnaiolo e grande uomo d’affari, dopo aver inscenato la ...

Ciclismo, la storica foto di Coppi, Bartali e la borraccia: ma non erano soli

Coppi, Bartali, la borraccia e il Galibier. Era il 6 luglio 1952, il Tour, la tappa Bourg d’Oisans-Sestriere. L’immagine apparve per la prima volta sul numero 28 della rivista "Calcio e Ciclismo illus ...

Ve lo ricordate? Era Bart Bass in Gossip Girl, il padre multimiliardario di Chuck. Si sposa con la madre di Serena, Lily, nella prima stagione. Donnaiolo e grande uomo d’affari, dopo aver inscenato la ...Coppi, Bartali, la borraccia e il Galibier. Era il 6 luglio 1952, il Tour, la tappa Bourg d’Oisans-Sestriere. L’immagine apparve per la prima volta sul numero 28 della rivista "Calcio e Ciclismo illus ...