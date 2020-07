Emicrania con aura: il 40% degli italiani ignora di che malattia si tratti (Di giovedì 16 luglio 2020) Gli italiani non conoscono l’Emicrania con aura, una particolare forma di mal di testa preceduta da specifici sintomi neurologici come fenomeni visivi, disturbi sensitivi e del linguaggio, difficoltà motorie e momentanea perdita della visione. Il 42% dei nostri concittadini non ne hai mai sentito parlare. Il 22% ritiene, erroneamente, che sia un’Emicrania tipica dell’adolescenza mentre per il 25% interessa sole le donne nei giorni del ciclo mestruale. Un italiano su tre è convinto che per prevenirla sia necessario non abitare in zone molto trafficate o inquinate. Si tratta di una patologia molto diffusa e che colpisce oltre 2.5 milioni di uomini e donne nel nostro Paese. Risulta poi in crescita e infatti negli ultimi mesi ben il 69% degli italiani ... Leggi su meteoweb.eu

ROMA - Gli italiani non conoscono l’emicrania con aura, una particolare forma di mal di testa preceduta da specifici sintomi neurologici come fenomeni visivi, disturbi sensitivi e del linguaggio, diff ...

Emicrania, nuovo farmaco: Galcanezumab dimezza attacchi di cefalea a grappolo

Il farmaco Galcanezumab arriva in Italia. Chi soffre di emicrania con questa nuova terapia potrebbe dimezzare gli attacchi di cefalea Arriva in Italia un nuovo farmaco chiamato Galcanezumab, basato su ...

