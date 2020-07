Emergenza sanitaria in Gallura, la preoccupazione delle associazioni (Di giovedì 16 luglio 2020) , Visited 14 times, 18 visits today, Notizie Simili: Le storie di Rosa, Daniela e Floriana, le donne del… La dura battaglia per la riapertura degli asili e… Dalla Sardegna il secco no alla nuova ... Leggi su galluraoggi

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza sanitaria Emergenza sanitaria in Gallura, la preoccupazione delle associazioni Gallura Oggi Speranza l'incendiario: "Siamo in emergenza". E offre l'assist a Conte

Alla fine di luglio non usciremo dallo stato d'emergenza. Il ministro della Salute Roberto Speranza riferisce alle Camere per annunciare la proroga delle misure anticovid fino al 31 luglio. Ma il suo ...

Coronavirus, il bollettino di oggi, 16 luglio: 230 nuovi contagi, 20 le vittime, Morti oltre 35mila

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch'esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a ...

