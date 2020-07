Elezioni Usa, Biden in vantaggio su Trump (Di giovedì 16 luglio 2020) Gli ultimi sondaggi, danno Joe Biden in netto vantaggio su Donald Trump per le prossime Elezioni in Usa. Sembra pesare molto per il Tycoon la gestione dell’emergenza sanitaria post coronavirus. La reazione di Trump a queste ultime rilevazioni è stata immediata. Gli ultimi sondaggi elettorali condotti in America, danno Joe Biden, il candidato dei democratici … L'articolo Elezioni Usa, Biden in vantaggio su Trump proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

