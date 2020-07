Elezioni e vaccino, Londra contro Mosca (Di giovedì 16 luglio 2020) Tensione Gran Bretagna-Russia. Londra: “Quasi certo il tentativo di interferenze da parte di Mosca”. Londra (INGHILTERRA) – Tensione tra Gran Bretagna e Russia. Il ministro degli Esteri, Dominic Rabah, ha anticipato un rapporto atteso nei prossimi giorni svelando possibili “interferenze da parte di Mosca nelle Elezioni politiche del 2019. Sono stati sforzi inaccettabili“. La questione riguarda un dossier di 451 pagine di mail che sono finite online subito dopo le Elezioni. Si saprà di più a breve quando è atteso il testo ufficiale di questo studio. vaccino Mosca è finita nel mirino dell’intelligence di tre Paesi per possibili interferenze nella ricerca al ... Leggi su newsmondo

Tensione Gran Bretagna-Russia. Londra: “Quasi certo il tentativo di interferenze da parte di Mosca”. LONDRA (INGHILTERRA) – Tensione tra Gran Bretagna e Russia. Il ministro degli Esteri, Dominic Rabah ...

Londra accusa Mosca. Così interferì nel voto del 2019

“Attori russi” hanno “quasi sicuramente” cercato di interferire nelle elezioni del 2019, dichiara il governo britannico. Al centro delle indagini i documenti dell'accordo Usa-Uk finiti poi nelle mani ...

