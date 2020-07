Elettra Lamborghini trova dei sex toys come benvenuto, il fidanzato: “Dormi a casa, ci sono persone pazze in quell’hotel” (Di giovedì 16 luglio 2020) No, non era decisamente il solito kit di benvenuto degli hotel quello che si è trovata Elettra Lamborghini al suo arrivo nella camera dell’albergo dove alloggiava ospite per una sfilata. La cantante ha condiviso su Instagram il momento in cui, con grande stupore, si è accorta che al posto delle solite ciabattine, cuffie per la doccia e saponette; sul tavolino dell’ingresso c’erano invece tanga, preservativi, gel lubrificante, una crema intima e addirittura un vibratore. La cantante ha scherzato mostrando nel dettaglio quegli omaggi per una notte di passione. Ma non è tutto. Rientrata in camera dopo la sfilata, Elettra ha pubblicato un altro video prima di andare in doccia in cui si vede la scritta “ti amo” emergere tra il vapore sullo specchio, opera di ... Leggi su ilfattoquotidiano

risfiorire : Questo tweet ha più like dell’ultimo tweet di Elettra Lamborghini e io non so come reagire a questa cosa ~ anche pe… - SAonlinemag : Altro che Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini, Baby K e Chiara Ferragni, è questo il singolo dell'estate (almeno da… - Notiziedi_it : “Vieni via da quell’hotel”: il kit benvenuto hot per Elettra Lamborghini fa ingelosire il fidanzato - Italia_Notizie : 'Vieni via da quell'hotel': il kit benvenuto hot per Elettra Lamborghini fa ingelosire il fidanzato - ilgiornale : Elettra Lamborghini sui social pubblica il video del piccante kit di benvenuto dell'albergo e scatena la gelosia de… -