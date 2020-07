Edilizia scolastica, sbloccati 7,5 milioni: le scuole sannite interessate (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono state approvate le Convenzioni Provincia di Benevento – Regione Campania per l’accesso ai contributi per l’ Edilizia scolastica della Secondaria Superiore del Sannio. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, che ha precisato che sono state così chiuse le procedure tecnico-amministrative da parte dell’Ente Provincia per il definitivo accesso ai contributi messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione. Gli interventi che andranno a breve in appalto per un importo di oltre 7,5 milioni di Euro sono: 1) “Adeguamento sismico ed impiantistico, efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento aree interne ed esterne, superamento delle barriere architettoniche dell’Istituto ... Leggi su anteprima24

