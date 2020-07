Ecofuturo 2020, la terza giornata della settima edizione del festival: ecco le nuove tecnologie per gestire le bonifiche e i rifiuti (Di giovedì 16 luglio 2020) ecco il riassunto della terza giornata della settima edizione del festival Ecofuturo del 2020, la kermesse ideata da Jacopo Fo, Fabio Roggiolani e Michele Dotti dedicata all’ambiente, alle ecotecnologie e al vivere sostenibile che proprio quest’anno prende il nome di “Don’t Panic”. Al centro del dibattito le nuove tecnologie che possono aiutare a fermare il disastro del clima, come quelle per gestire la bonifica dei terreni e delle acque dei porti, dei canali e delle dighe, e quelle per la gestione dei rifiuti. Ma non solo, tra i temi anche la sburocratizzazione: “L’Italia in ginocchio ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Ecofuturo 2020, la terza giornata della settima edizione del festival: ecco le nuove tecnologie per gestire le boni… - clikservernet : Ecofuturo 2020, la terza giornata della settima edizione del festival: ecco le nuove tecnologie per gestire le boni… - Noovyis : (Ecofuturo 2020, la terza giornata della settima edizione del festival: ecco le nuove tecnologie per gestire le bon… - clikservernet : Ecofuturo 2020: autostrade del mare, autocura energetica delle scuole e crowdfunding - Noovyis : (Ecofuturo 2020: autostrade del mare, autocura energetica delle scuole e crowdfunding) Playhitmusic -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecofuturo 2020 Ecofuturo 2020, la seconda giornata del festival: autostrade del mare, autocura energetica delle scuole e… Il Fatto Quotidiano Patty L’Abbate all’"Ecofuturo Festival"; talk sull'urgenza di puntare a una economia sostenibile

"L'economista ecologico Patty L’Abbate, senatrice del M5S, presenterà il suo nuovo libro “Una nuova Economia ecologica” (Edizioni Ambiente) venerdì 17 luglio a Padova nell’ambito di "Ecofuturo Festiva ...

Capraia Smart Island Filiera Ittica Sostenibile sbarca sul web

- Durante il webinar conclusivo del 24 settembre verrà lanciato “l’Atlante delle Buone Pratiche nel settore ittico”, per il quale le aziende del comparto ittico potranno proporsi. L’obiettivo è dare v ...

"L'economista ecologico Patty L’Abbate, senatrice del M5S, presenterà il suo nuovo libro “Una nuova Economia ecologica” (Edizioni Ambiente) venerdì 17 luglio a Padova nell’ambito di "Ecofuturo Festiva ...- Durante il webinar conclusivo del 24 settembre verrà lanciato “l’Atlante delle Buone Pratiche nel settore ittico”, per il quale le aziende del comparto ittico potranno proporsi. L’obiettivo è dare v ...