Eco-innovazione e Green Farm: Graded premia i due giovani talenti della Digita Academy (Di giovedì 16 luglio 2020) Graduation Day: si è concluso con la consegna degli attestati in una cerimonia on line il terzo anno di corso della Digita Academy per i due studenti impegnati da metà aprile sul project work Graded. Ad Annarita Guarino e Clemente Basilicata, gli studenti che hanno lavorato al disegno e alla costruzione di un software di gestione dell’energia (un “Energy Management System”) in grado di rendere un’azienda agricola più smart, interattiva ed efficiente dal punto di vista energetico, Graded ha ieri assegnato un riconoscimento “per aver contribuito allo sviluppo di un progetto che coniuga la Digitalizzazione a un nuovo modello di economia circolare”. Con il nuovo progetto entra nell’era 4.0 uno dei cavalli di battaglia ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : #Eco-#innovazione e #GreenFarm: @GradedSpa #premia i due #giovani #talenti della @DigitaAcademy - caldone : @BrennoBenedetti @CarloCalenda Già..Tessera di partito: digitale? eco friendly?...naaa, biglietto di carta spedita… - ginugiola : RT @Ecoincitta: Per la Rubrica Eco in città ECODESIGN: 'All’ombra del sole respiriamo meglio', di Irene Ivoi, Ecodesigner #tendesolari #arr… - Ecoincitta : Per la Rubrica Eco in città ECODESIGN: 'All’ombra del sole respiriamo meglio', di Irene Ivoi, Ecodesigner… -

Ultime Notizie dalla rete : Eco innovazione Eco-innovazione e Green Farm: Graded premia i due giovani talenti della Digita Academy Il Denaro Eco-innovazione e Green Farm: Graded premia i due giovani talenti della Digita Academy

Graduation Day: si è concluso con la consegna degli attestati in una cerimonia on line il terzo anno di corso della Digita Academy per i due studenti impegnati da metà aprile sul project work Graded.

Comune di Bergamo, cambia il centralino Ecco cosa sapere per prenotare i servizi

Cambia il centralino del Comune di Bergamo: da qualche giorno infatti all’utente che contatta Palazzo Frizzoni al numero 035.399111 risponde una voce automatica che cerca di fare da guida per mettere ...

Graduation Day: si è concluso con la consegna degli attestati in una cerimonia on line il terzo anno di corso della Digita Academy per i due studenti impegnati da metà aprile sul project work Graded.Cambia il centralino del Comune di Bergamo: da qualche giorno infatti all’utente che contatta Palazzo Frizzoni al numero 035.399111 risponde una voce automatica che cerca di fare da guida per mettere ...