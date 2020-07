Easy di Troye Sivan è un trip nel dream pop prima del nuovo EP (testo e traduzione) (Di giovedì 16 luglio 2020) Con Easy di Troye Sivan possiamo bearci del fatto che a titolo gratuito e comodamente in ascolto passivo stiamo viaggiando negli anni '80. Complice il riverbero sulla voce, l'elettronica ricercata e la presenza monumentale dei synth, il nuovo singolo dell'artista sudafricano è un vero e proprio manifesto del dream pop di cui lui stesso è uno dei nomi di riferimento in questo periodo storico. A conferire bellezza al brano è il ricorso al vocoder, non invadente come accade in tante produzioni: in questo brano lo strumento è sommerso dagli altri suoni e diventa quasi un soffio di vento. Easy di Troye Sivan arriva con una novità: farà parte, infatti, del nuovo EP In A dream ... Leggi su optimagazine

