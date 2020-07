E’ Sempre Mezzogiorno: ecco come sarà il programma. La Clerici si collegherà con il suo bosco! (Di giovedì 16 luglio 2020) Antonella Clerici La Prova del Cuoco è stata cancellata per “una evidente emorragia d’ascolti”. Parola di Stefano Coletta, direttore di Rai 1. Nulla di nuovo, ma certe dichiarazioni pubbliche – per giunta alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva – cadono come un macigno sulle spalle di Antonella Clerici, obbligata a rinvigorire la fascia del Mezzogiorno della rete. Dal 7 settembre lo farà (o almeno, ci proverà) con E’ Sempre Mezzogiorno. Ma, nel dettaglio, cosa farà tutti i giorni – dal lunedì al venerdì – dalle 12.00 alle 13.30? Il programma è uno show quotidiano che userà la cucina come contesto in cui parlare di ... Leggi su davidemaggio

antoclerici : E' sempre mezzogiorno?????? - imnotmarco_ : RT @antoclerici: E' sempre mezzogiorno?????? - simo_zedd : RT @antoclerici: E' sempre mezzogiorno?????? - VitaDiLeoG : RT @antoclerici: E' sempre mezzogiorno?????? - ValeDaRiz : RT @antoclerici: E' sempre mezzogiorno?????? -