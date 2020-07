E’ sempre mezzogiorno è il nuovo programma di Antonella Clerici su rai 1: come sarà (Di giovedì 16 luglio 2020) Non ci sono più dubbi in merito al nuovo programma di Antonella Clerici su rai 1. Per questo programma si è detto e scritto davvero di tutto ma oggi finalmente, dopo la presentazione ufficiale dei palinsesti, possiamo finalmente dirvi quello che vedremo nel mezzogiorni di Rai 1. Il titolo scelto per il nuovo programma di Antonella Clerici è “È sempre mezzogiorno”. Si tratta di uno show quotidiano che usa la cucina comecontesto in cui parlare di attualità con gli ospiti fissi del programma, giocare con il pubblico a casa, intervistare ospiti vip e ‘portando’ per la prima volta la natura in studio, con uno ... Leggi su ultimenotizieflash

