È morta Rosa: l’abbraccio con il marito era diventata una foto simbolo nell’emergenza coronavirus (Di giovedì 16 luglio 2020) È morta Rosa: la donna simbolo della lotta contro il coronavirus insieme al marito. La foto che ritrae il loro abbraccio è diventata ormai storia. Giorgio Franzini e Rosa Manganati, 74 e 77 anni di Grontardo in provincia di Cremona, erano stati ricoverati ad aprile entrambi per coronavirus nell’Ospedale Maggiore di Cremona. Dopo mezzo secolo di matrimonio si erano però dovuti separare per due settimane, proprio a causa del Covid. Il primo ad essere ricoverato per polmonite è stato Giorgio che, dopo qualche giorno, aveva confessato al personale di sentire la mancanza della sua amata. Intanto anche Rosa era stata ricoverata. Lui nel reparto di Ginecologia del nosocomio, trasformato ... Leggi su meteoweb.eu

