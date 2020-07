È finita con la vip e volto della tv. E lui, a pezzi, racconta tutto: “La rottura mi ha annientato” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Mi ha annientato. Non averla accanto è come vivere un lutto. Ho perso sette chili”. Così, con queste parole rilasciate in un’intervista per il settimanale Oggi, l’imprenditore annuncia la rottura con la famosa e bellissima compagna. A distanza di qualche mese dall’inizio della loro storia d’amore, la coppia si è detta ‘addio’ e a svelare ogni cosa, è stato il diretto interessato. Ed dire che sembrava amore vero stando alle parole di lei, che quando l’aveva presentato dicendo “Non credevo fosse possibile innamorarsi al primo sguardo, ma è stato proprio così”. Si era anche sbilanciata parlando subito di convivenza: “Tra noi è nato un amore impetuoso, mi piacerebbe convivere già ora”. “Luigi è diverso dai miei ... Leggi su caffeinamagazine

