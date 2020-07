“È capitato a chiunque, almeno una volta”. La bomba dei ministri sul governo Conte: si dorme nei vertici notturni? Girano certe foto sui telefoni privati… (Di giovedì 16 luglio 2020) “almeno una volta è capitato a chiunque, nella squadra di governo, di addormentarsi nel bel mezzo di un Consiglio”. È la testimonianza che tre ministri diversi hanno reso a microfoni spenti al Corriere della Sera: pare che sia accaduto anche in occasione del vertice notturno che si è concluso alle prime luci dell'alba con l'accordo con i Benetton su Autostrade per l'Italia. Ma non è tutto, perché ci sono altri dettagli interessanti sui pisolini durante i Cdm: “Chi dorme viene immortalato dagli smartphone di chi resta sveglio e ciascuno, nel proprio telefonino, ha degli scatti di colleghi abbandonati sul tavolo più grande di Palazzo Chigi”. Inoltre gli appisolati dell'ultimo Consiglio si ... Leggi su liberoquotidiano

GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: “È capitato a chiunque, almeno una volta”. La bomba dei ministri sul governo #Conte: si dorme nei vertici notturni? Gi… - Libero_official : “È capitato a chiunque, almeno una volta”. La bomba dei ministri sul governo #Conte: si dorme nei vertici notturni?… - mewmewtokyo : RT @lloucin: Scusate, ma pensate anche voi che questi monopattini elettrici, messi in mano a chiunque, siano un pericolo pubblico? Vi è mai… - Alexia30559 : RT @lloucin: Scusate, ma pensate anche voi che questi monopattini elettrici, messi in mano a chiunque, siano un pericolo pubblico? Vi è mai… - disicaterina : RT @lloucin: Scusate, ma pensate anche voi che questi monopattini elettrici, messi in mano a chiunque, siano un pericolo pubblico? Vi è mai… -

Ultime Notizie dalla rete : capitato chiunque I cornetti di Spadafora nella lunga notte di Autostrade next Giuseppe Conte, il retroscena di tre ministri: "Dormire durante il Cdm, è capitato a tutti". Girano le foto sui telefoni privati

“Almeno una volta è capitato a chiunque, nella squadra di governo, di addormentarsi nel bel mezzo di un Consiglio”. È la testimonianza che tre ministri diversi hanno reso a microfoni spenti al Corrier ...

“Almeno una volta è capitato a chiunque, nella squadra di governo, di addormentarsi nel bel mezzo di un Consiglio”. È la testimonianza che tre ministri diversi hanno reso a microfoni spenti al Corrier ...