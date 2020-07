Dzeko, il grande trascinatore della Roma: adesso è a -1 da Volk (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 luglio 2020- Una delle poche certezze in questo campionato per la Roma è Edin Dzeko : il bosniaco continua a essere il trascinatore assoluto della squadra, nonostante gli alti e bassi vissuti ... Leggi su quotidiano

Roma, 16 luglio 2020- Una delle poche certezze in questo campionato per la Roma è Edin Dzeko: il bosniaco continua a essere il trascinatore assoluto della squadra, nonostante gli alti e bassi vissuti ...

Roma, Fonseca: «Zaniolo? Non sono contento, deve fare di più»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato dopo la partita vinta dai giallorossi all'Olimpico contro il Verona. E ha criticato la prestazione di Zaniolo. Fonseca, terza vittoria consecutiva. È s ...

Roma, 16 luglio 2020- Una delle poche certezze in questo campionato per la Roma è Edin Dzeko: il bosniaco continua a essere il trascinatore assoluto della squadra, nonostante gli alti e bassi vissuti ...