Durazzano, la nuova stagione nel segno della continuità: sono tante le conferme Durazzano (Bn) – Piena fiducia nei ragazzi che in queste prime due stagioni di attività del Durazzano hanno sudato durante gli allenamenti e dato il massimo in campo per raggiungere risultati importanti. È questa la linea societaria in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria, al via a fine ottobre. "Non potevamo non confermare questo gruppo – esclama il Presidente Buffolino – dopo tutto quello che hanno dato sia la scorsa stagione che ci ha visti esordire in Seconda e sia durante il primo anno di Terza Categoria". All'interno della rosa sono stati confermati anche numerosi ragazzi della nostra comunità come i veterani Abbatiello Giovanni, Bernardo Rocco e Piscitelli Angelo, ai quali si ...

