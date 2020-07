Duka (Uefa): “Barcellona-Napoli in campo neutro? Dipenderà dalle autorità sanitarie” (Di giovedì 16 luglio 2020) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro del comitato esecutivo della Uefa. Si è espresso sulla situazione dei contagi in Catalogna e sulla pericolosità di giocare proprio lì il ritorno di Barcellona-Napoli valida per la Champions. “Barcellona-Napoli in altra sede a causa del focolaio di Coronavirus in Catalogna? Dipenderà solo dalle autorità sanitarie. Se saranno bloccati gli ingressi degli stranieri si giocherà in campo neutro”. L'articolo Duka (Uefa): “Barcellona-Napoli in campo neutro? Dipenderà dalle ... Leggi su ilnapolista

Armand Duka, membro dell'esecutivo della Uefa, parla, intervenuto a "Radio Kiss Kiss", della ripresa della Champions League, e della questione riguardante la sede degli ottavi di finale di ritorno anc ...

