Dsquared2, camicie check stile grunge e smoking in satin per la PE 2021 (Di giovedì 16 luglio 2020) Il motto della nuova collezione Dsquared2 per la Primavera Estate 2021? Vestiti veri per uomini veri da indossare tutti i giorni. Lo sportswear si mescola al comfort e al minimalismo di chi è abituato a viaggiare, restituendo un guardaroba che fa dell’essenzialità multitasking il filo conduttore. Filo che intesse di contemporaneità pura ogni proposta, arricchendo il tutto con nuovi materiali tecnici che rendono i capi più comodi, cool e dal taglio molto attuale. Credits: Dsquared2I colori primari come il rosso e il giallo si stagliano a contrasto sui toni del sabbia e del grigio, in un gioco ipnotico di alternanze tra nuance neutre e tinte che emergono con protagonismo massimo. Fantasie a righe e check si mixano al jeans, in un tripudio di motivi e di tessuti iconici della generazione ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Dsquared2 camicie Dsquared2, camicie check stile grunge e smoking in satin per la PE 2021 GQ Italia