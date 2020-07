Doppio Benzema: il Real Madrid vince la Liga, abdicano Messi e il Barça (Di giovedì 16 luglio 2020) Una doppietta di Karim Benzema regala nuovamente il titolo de la Liga al Real Madrid di Zidane. Con 90′ di anticipo, i Galacticos riprendono il titolo ai danni del Barcellona Il Real Madrid torna Re di Spagna. Con 90 minuti d’anticipo, la squadra di Zinedine Zidane vince la Liga, battendo il Barcellona di Leo Messi, campione uscente e costretto ad abdicare. Un percorso netto quello delle Merengues dopo la sosta per la pandemia: 10 partite e 10 vittorie, decisive per recuperare i due punti di svantaggio sui blaugrana, per poi sorpassarlo e allungare in maniera definitiva nelle ultime giornate. Bastava un punto per tornare ad essere padroni di Spagna, ne sono arrivati tre: a Valdebebas, una doppietta di Karim ... Leggi su zon

