Dopo i soci bresciani, «sì» a Intesa anche da Fondazione Monte di Lombardia (Di giovedì 16 luglio 2020) Fondazione Monte di Lombardia aderisce all’offerta di Intesa Sanpaolo: il consiglio all’unanimità ha deciso di conferire il 4% a Ca’ de Sass. La notizia nel giorno in cui anche dai soci bresciani è arrivato un quasi-sì: «Siamo per l’adesione ma la proposta economica è da riconsiderare», ha detto presidente del patto Franco Polotti. Via libera dall’authority di mercato, ma Intesa dovrà vendere oltre 500 sportelli Leggi su ilsole24ore

foresti_roberto : RT @firenze_fiera: Firenze Fiera riparte in tutta sicurezza. Lo scorso giovedì abbiamo ospitato l’Assemblea dei Soci di Destination Florenc… - newsfinanza : Dopo l’Antitrust, i soci bresciani escono allo scoperto: sì a Intesa - firenze_fiera : Firenze Fiera riparte in tutta sicurezza. Lo scorso giovedì abbiamo ospitato l’Assemblea dei Soci di Destination Fl… - rosarioT1970 : RT @danieledvpd: Ecco spiegata la mancata solidarietà di #Zingaretti, #Orlando e soci a @giorgio_gori dopo gli insulti di Travaglio: il pd… - Ziojerry1 : @stefanocasalec @M5S_Camera Quindi, analizziamo le dichiarazioni di Conte & soci sulla concessione che causano una… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo soci Life Care Capital si scioglie dopo il no dei soci a Biogenera Trend-online.com Ippodromo Sassari, la società non paga: il Comune ora si rivolge al Tribunale

È destinato a concludersi in tribunale il contenzioso tra il Comune di Sassari e la Società Ippica Sassarese, che a oggi deve 123 mila euro alle casse di palazzo Ducale, ma che da qui ad aprile 2021 d ...

Parla con accento slavo dopo un ictus: primo caso italiano di Sindrome dell’accento straniero

Dopo aver avuto un ictus, un uomo italiano di 50 anni ha iniziato a parlare con un marcato accento slavo, pur non avendo alcuna familiarità con gli idiomi slavi e non avendo mai visitato le regioni in ...

È destinato a concludersi in tribunale il contenzioso tra il Comune di Sassari e la Società Ippica Sassarese, che a oggi deve 123 mila euro alle casse di palazzo Ducale, ma che da qui ad aprile 2021 d ...Dopo aver avuto un ictus, un uomo italiano di 50 anni ha iniziato a parlare con un marcato accento slavo, pur non avendo alcuna familiarità con gli idiomi slavi e non avendo mai visitato le regioni in ...