Don Ravagnani non farà il Grande Fratello Vip: "Vorrei sapere chi è il prete che ha fatto il provino a mio nome"

Don Ravagnani, il giovane prete 26enne, sarà concorrente del Grande Fratello Vip? Assolutamente no. La smentita arriva secca su Avvenire.it dopo la bufala del provino dato per certo nei giorni scorsi e dai presunti risultati sorprendenti. Il giovane sacerdote brianzolo non lascia spazio ai dubbi: si è trattata di una fake news, probabilmente, secondo Avvenire,...

Don Ravagnani, il giovane prete 26enne, sarà concorrente del Grande Fratello Vip? Assolutamente no. La smentita arriva secca su Avvenire.it dopo la bufala del provino dato per certo nei giorni scorsi ...

A settembre Alfonso Signorini sarà per il secondo anno consecutivo al timone del Grande Fratello Vip. In questi giorni le anticipazioni e le indiscrezioni sul possibile cast sono state molte e sono us ...

