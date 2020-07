Direttivo Lega Pro: campionato al via il 27 settembre (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA - Si è svolto ieri in videoconferenza il Consiglio Direttivo della Lega Pro. Il consigliere Filippo Tagliagambe ha comunicato le proprie dimissioni a seguito della cessione delle proprie quote ... Leggi su corrieredellosport

