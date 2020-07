Dipendenti H&M trasferiti lontano da casa, l’azienda: «Non è vero, salvati tutti i posti di lavoro. Dispiaciuti per la reazione» (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (16 luglio)Il 13 luglio Open ha raccolto la testimonianza di Barbara, una dipendente di H&M trasferita in un’altra sede di lavoro dopo che il suo negozio, quello in corso Buenos Aires a Milano, è stato chiuso. La nota azienda di abbigliamento svedese ha deciso di abbassare le saracinesche di alcuni punti vendita in seguito alla profonda crisi economica causata dal Coronavirus. Trasferimenti giudicati «irricevibili» dai lavoratori, da giorni sul piede di guerra: «Ci hanno avvisati prima su WhatsApp, poi con una raccomandata. Trasferimenti punitivi, molti anche a distanza di 50 km dalla propria residenza. Una danza macabra sulla nostra pelle» hanno raccontato. «Una reazione che ci lascia perplessi. Siamo davvero Dispiaciuti, non ne comprendiamo ... Leggi su open.online

