Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati, l’indiscrezione (Di giovedì 16 luglio 2020) Bomba inaspettata nel mondo del gossip nostrano: Diletta Leotta e Daniele Scardina, soprannominato King Toretto, si sarebbero detti addio. La rivelazione arriva da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, che rimanda al prossimo numero del settimanale per tutti i dettagli sulla rottura. Il commento sibillino di Daniele Scardina La Leotta al momento non commenta la notizia, a differenza del pugile che tra le storie ne pubblica una scrivendo ‘bla bla bla’: che sia un modo per dire che i pettegolezzi su questa vicenda sono infondati? A preoccupare i fan della coppia è anche il fatto che i due non si mostrino più insieme sui social (più che altro è Diletta a non postare molti contenuti in compagnia ... Leggi su tvzap.kataweb

fanpage : Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati - Alex99214067 : RT @geroz_: Diletta Leotta Sabrina Salerno (28 anni ) (52 anni) LIKE… - CheDonnait : #dilettaleotta e #danielescardina al capolinea? #gossip #tv - GiovanniPisati : Diletta Leotta: finita la sua storia con Scardina. 'Mi ha scardinato', ha affermato la showgirl - MomentiCalcio : #Calcio e gossip, le coppie che “scoppiano”: #DilettaLeotta e #AntonioCassano di nuovo single? -