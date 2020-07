Di Maio: «L’accordo rafforza il governo, ora pedaggi giù» Perché lo Stato si è ripreso Autostrade: il podcast (Di giovedì 16 luglio 2020) Il ministro degli Esteri: «Nessun favore ai Benetton ma certo serve realismo. Sarò per la revoca se non ci saranno vantaggi per gli italiani». Gelo con Conte? «C’è un rapporto di leale e trasparente collaborazione» Leggi su corriere

uOf8EZBVoNdkonr : RT @Corriere: Di Maio: l’accordo su Autostrade rafforza il governo. «Ma ora bisogna abbassare i pedaggi» - Corriere : Di Maio: l’accordo su Autostrade rafforza il governo. «Ma ora bisogna abbassare i pedaggi» - Corriere : Di Maio: l’accordo su Autostrade rafforza il governo. «Ma ora bisogna abbassare i pedaggi» - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La #Lega attacca l'accordo su #Autostrade. 'Mesi di chiacchiere e danni miliardari' #Benetton #ANSA - David43365182 : @GioChirilly É come per l'accordo di Malta sulla spartizione dei migranti dove Di Maio ha esultato per il grande su… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio L’accordo Autostrade, Di Maio sfida Conte: “Voleva far saltare tutto” La Repubblica