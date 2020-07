Di Maio: “Ho visto Draghi per miglior risultato a Bruxelles. Io lavoro per rafforzare governo. Conte? L’ho proposto io e ne sono orgoglioso” (Di giovedì 16 luglio 2020) L’incontro con Mario Draghi? Per “rafforzare il governo” in vista del consiglio Ue. Il presunto dualismo con il premier? “L’ho proposto io e ne vado orgoglioso”. Le tensioni durante il consiglio dei ministri su Autostrade? “Un dibattito acceso, non tensioni”. Luigi Di Maio, intervistato su Rete 4 a Stasera Italia, ha garantito di essere allineato con il governo e soprattutto con il presidente del Consiglio. E, dopo la lettera al Fatto Quotidiano nella quale ha confermato i suoi incontri con personalità come Mario Draghi e Gianni Letta, ha aggiunto alcuni elementi sui motivi alla base dei colloqui. “Se dobbiamo ottenere il miglior risultato a Bruxelles dobbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : A differenza di altri, non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria… - LegaSalvini : Autostrade, Matteo Salvini replica a Di Maio: 'A differenza sua non ho mai incontrato un Benetton'. - HuffPostItalia : 'Ho sentito parlare bene di Lei': Di Maio racconta l'incontro con la Merkel - ZenatiDavide : Aspi, Di Maio: 'Finalmente Stato fa forte con forti' : Il ministro degli Esteri: 'Non diamo soldi a Benetton'. Poi… - du00 : @DMALAGIGI2 @Viv_Dany @marioerdrago Vedo che va meglio rispetto a quando il capo era Di Maio. ho detto che c'e' anc… -

