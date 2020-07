Di Biagio: “Obiettivo da qui alla fine? Cercare di non arrivare ultimi” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tecnico della Spal, Di Biagio, ha parlato al termine della gara persa contro l’Inter. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN: “Dal punto di vista del lavoro c’è poco da fare, è solo recupero. Cerchiamo di rimettere a posto certe cose, la classifica è quella che è, dobbiamo trovare dentro di noi lo stimolo per non arrenderci e magari Cercare di non arrivare ultimi”. FOTO: Twitter ufficiale Spal L'articolo Di Biagio: “Obiettivo da qui alla fine? Cercare di non arrivare ultimi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Dalla_SerieA : Spal, Di Biagio: 'Obiettivo? Non arrivare ultimi...' - - zazoomnews : Di Biagio: «Salvezza? L’obiettivo è ormai quello di non arrivare ultimi» - #Biagio: #«Salvezza? #L’obiettivo… - clikservernet : Di Biagio: “L’obiettivo? Non arrivare ultimi. Oggi potevamo dare di più, siamo impauriti” - Noovyis : (Di Biagio: “L’obiettivo? Non arrivare ultimi. Oggi potevamo dare di più, siamo impauriti”) Playhitmusic - - zazoomblog : Di Biagio: “L’obiettivo? Non arrivare ultimi. Oggi potevamo dare di più siamo impauriti” - #Biagio: #“L’obiettivo?… -

Ultime Notizie dalla rete : Biagio “Obiettivo Acqua pubblica e rifiuti, gli obiettivi della giunta latinaoggi.eu