Detrazione 110% per il bonus casa, attenzione sanzioni pesanti e perdita delle agevolazioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Detrazione 110% per bonus casa, si rischia di perdere le agevolazione e pesanti sanzioni, lo specifica il Decreto legge numero 34/2020. Nello specifico, in via di conversione della legge, sono state previste sanzioni pesanti nel caso sia accertata la mancanza della sussistenza dei requisiti, analizziamo nel dettaglio di cosa si tratta. Detrazione 110% per il bonus casa: sanzioni pesanti Il decreto legge numero 34/2020 prevede sanzioni pesanti nel caso sia accertata da parte dell'Agenzia delle Entrate la mancanza della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla ...

