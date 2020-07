De Luca sfotte Zingaretti: “E’ andato a fare un brindisi, ma Dio c’è e ha preso il Covid” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – “Il 22 febbraio abbiamo bloccato le gite scolastiche, poi chiuso i locali della movida, abbiamo chiuso tutto subito, 20 giorni prima del governo. Ci ricordiamo alcune frasi come “Milano non si ferma”, “Bergamo non si ferma” e di un segretario di partito, che è anche un mio amico, che e’ andato a fare un brindisi… Ma, siccome Dio c’è, ha beccato il Covid“. È quanto dichiarato dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della convention di Alis a Sorrento. L'articolo De Luca sfotte Zingaretti: “E’ andato a fare un brindisi, ma Dio c’è e ha ... Leggi su anteprima24

