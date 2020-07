De Luca irride anche Zingaretti: "Io anticipavo il governo, lui brindava e ha beccato il Covid" (Di giovedì 16 luglio 2020) Vincenzo De Luca ce l'ha con Matteo Salvini. Non è un mistero. Gli scontri con il segretario della Lega hanno contraddistinto i mesi di emergenza coronavirus. Il governatore della Campania, a capo di una giunta di centrosinistra, stavolta va allo scontro anche in casa sua, prendendo per i fondelli il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. "Abbiamo anticipato di 20 giorni le misure prese poi dal governo, anticipato decisioni prese dal Nord con grande ritardo. Ci ricordiamo alcune frasi come 'Milano non si ferma', 'Bergamo non si ferma'. Un segretario di partito, che è anche un mio amico, è andato a fare un brindisi, ma siccome Dio c'è, ha beccato il Covid". Il presidente della Regione Campania lo ha detto intervistato da ... Leggi su iltempo

