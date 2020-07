De Luca e il Pd sannita, un amore che non sboccia mai: che bordate da Ruggiero al Governatore (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLo sanno anche le pietre: il Pd sannita – o almeno tanta parte del suo gruppo dirigente – e Vincenzo De Luca non si sono mai amati. E neanche le esigenze di una campagna elettorale ormai alle porte riescono a ‘frenare’ lo spirito critico dei ‘democrat’ sanniti. Emblematico, in tal senso, il post pubblicato oggi sulla sua pagina facebook da Antonio Giuseppe Ruggiero, sindaco facente funziona di Foiano Valfortore, consigliere provinciale nonchè tra i più autorevoli dirigenti del partito nel Beneventano. Nel mirino del dirigente piddino, per l’appunto, il Governatore di palazzo Santa Lucia. Si parla di energie rinnovabili e la bocciatura dell’operato di De Luca è senza appello. Di più: in alcuni passaggi ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Luca sannita La giornata sannita di De Luca: da San Marco a Benevento (VIDEO) anteprima24.it DI MARIA:” LE ACQUE DI CAMPOLATTARO PER GLI USI CIVILI ED IRRIGUI”

Si è svolto presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento l’annunciato incontro sul tema: “Diga di Campolattaro: una grande opera per l’autonomia idrica della Campania” con la partecipazione del Pre ...

Campania, De Luca lancia il progetto irriguo di Campolattaro

Ieri a Benevento in un affollato convegno il presidente della giunta regionale della Campania, e assessore all'Agricoltura, Vincenzo De Luca, ha lanciato il progetto di fattibilità per la realizzazion ...

Si è svolto presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento l’annunciato incontro sul tema: “Diga di Campolattaro: una grande opera per l’autonomia idrica della Campania” con la partecipazione del Pre ...Ieri a Benevento in un affollato convegno il presidente della giunta regionale della Campania, e assessore all'Agricoltura, Vincenzo De Luca, ha lanciato il progetto di fattibilità per la realizzazion ...