Ddl contro l’omotransfobia, Zan commenta i mille emendamenti: «Ostruzionismo da Lega e Fratelli d’Italia» (Di giovedì 16 luglio 2020) Presentando oltre mille emendamenti al ddl contro l’omotransfobia e la misoginia «Lega e Fratelli d’Italia hanno dimostrato il loro chiaro obiettivo ostruzionista». A denunciarlo in Aula alla Camera Alessandro Zan, relatore del ddl. I due partiti hanno presentato in totale 975 emendamenti al testo. L’ammissibilità sarà decisa il prossimo martedì durante le votazioni. «Questo è un peccato – afferma Zan -. perché si schierano contro una legge che tutelerà la dignità umana e rafforzerà i principi di uguaglianza sanciti dalla nostra Costituzione. Le proposte emendative non devono tendere a bloccare un ddl, ma a dare un contributo costruttivo – puntualizza il deputato ... Leggi su open.online

