Day Dreamer-le ali del sogno: anticipazioni giovedì 16 Luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Cari lettori eccoci di nuovo con le nuove anticipazioni di Day Dreamer-le ali del sogno, adesso ci concentreremo sulla puntata di oggi 16 Luglio. Ci eravamo lasciati con Sanem in lotta con i suoi sentimenti, che non può esprimere a Can visto che lui è fidanzato. Can ormai si è innamorato di Sanem e soffre perché vorrebbe che lei finalmente gli dichiarasse il suo amore, e non capisce i motivi del suo rifiuto. Polen la fidanzata di Can è l’unica persona che sa la Can non la ama più per via di Sanem, infatti ha visto al rifiugo Can guardare le foto di Sanem in modo romantico. Ma non vuole arrendersi e farà di tutto per ostacolare questo amore con l’aiuto di Aylin, per questo ci saranno grosse sorprese nei prossimi giorni. Leggi anche: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

