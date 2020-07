Dalla promozione al calciomercato, passando per gli abbonamenti: le parole di Vigorito (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il giusto riconoscimento o forse il modo per salutare la serie B. Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato una lunga intervista a B Magazine, il giornale ufficiale della Lega cadetta. Il numero uno della Strega ha parlato di vari argomenti, partendo Dalla stagione trionfale vissuta dai giallorossi fino ad arrivare al futuro che vedrà il club di via Santa Colomba protagonista in serie A. Abbiamo selezionato alcuni passaggi dell’intervista e ve li proponiamo di seguito. Stagione – “Una stagione da record, memorabile. Credo che le congiunzioni astrali si siano allineate. A partire Dalla mia, quella di Pippo Inzaghi, di Pasquale Foggia, di Salvatori e di tutto lo staff. E’ stata una stagione armonica… tutti abbiamo dato il nostro ... Leggi su anteprima24

Il Città di Comiso punta parecchio sul settore giovanile. E non è un caso. Infatti, la programmazione voluta dalla società guidata dal presidente Salvatore Scifo ha già prodotto, durante la scorsa sta ...

Due a due, palla al centro. Sono due le "bandiere verdi" che sventolano sul Trentino come riconoscimento, conferito da Legambiente, per progetti innovativi all'insegna dell'ambiente. Altrettante, però ...

