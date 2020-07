Dal produttore di The Good Doctor in arrivo un nuovo medical drama ispirato alla sua vita (Di giovedì 16 luglio 2020) Il produttore e sceneggiatore di The Good Doctor David Renaud porterà sul piccolo schermo una storia ispirata alla sua incredibile vita: il suo nuovo medical drama, stavolta, sarà in parte autobiografico. ABC sta lavorando alla serie che si ispira vagamente alla vita di Renaud: il medical drama, prodotto da Seth Gordon proprio come The Good Doctor, sarà incentrato sulla storia di un medico la cui vita è sconvolta da un tragico incidente che gli impedirà di camminare. Rimasto paralizzato in un incidente d'auto a 19 anni, David Renaud non si è fatto abbattere ... Leggi su optimagazine

oloapmarchi : RT @identitagolose: Andrea Rampinelli, pastry chef à penser. Laureato in filosofia, l'anima della Pasticceria Mac Mahon a Milano vuole dar… - master1970mi : Merda. Dal produttore al consumatore. #scat #poo ?????? - CateCollovati : Secondo il ministro della giustizia francese #DupondMoretti, avvocato di successo, se l’attricetta va dal produttor… - settimocielo_1 : @carlopalomar @01Distribution @RegioneER @nastridargento @globodoro @FOSFOROpress Complimenti a tutti dal regista??… - MonferGreenFarm : RT @susdefItalia: La nuova strategia europea “Dal produttore al consumatore” (Farm to fork), parte qualificante del #GreenDeal, affronta tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal produttore Un trevigiano su due fa la spesa direttamente dal produttore . Oggi Treviso Media, il NYT diventa casa di produzione e lancia su Netflix un documentario

Il New York Times si trasforma in casa di produzione, disponibile su Netflix dal 17 luglio il primo documentario Il New York Times diventa anche casa di produzione e lancia sulla piattaforma Netflix ...

PS5, Sony raddoppia la produzione di console?

Sony produrrà il doppio di PS5 nel 2020 rispetto a quanto inizialmente previsto, secondo Bloomberg. Invece di realizzarne cinque o sei milioni, la società prevede di mettere sul mercato fino a 10 mili ...

Il New York Times si trasforma in casa di produzione, disponibile su Netflix dal 17 luglio il primo documentario Il New York Times diventa anche casa di produzione e lancia sulla piattaforma Netflix ...Sony produrrà il doppio di PS5 nel 2020 rispetto a quanto inizialmente previsto, secondo Bloomberg. Invece di realizzarne cinque o sei milioni, la società prevede di mettere sul mercato fino a 10 mili ...